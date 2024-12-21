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Усик – Фьюри. АУДИО онлайн трансляция боксерского поединка
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий боксерского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Нас ждет историческое событие — бой двух титанов, который определит сильнейшего в супертяжелом весе. Александр Усик, обладатель безупречной техники и бесстрашного сердца, сойдется на ринге с Тайсоном Фьюри, мастером нестандартных решений и королем провокаций. Кто заберет победу? Возможен ли нокаут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в ночь с 21-го на 22 декабря – ориентировочно в 00:30-00:45 по киевскому времени.
Комментаторы: Андрей Хижняк и Ростислав Хвостенко
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