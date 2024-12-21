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Усик – Фьюри. АУДИО онлайн трансляция боксерского поединка

Бокс
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Усик – Фьюри. АУДИО онлайн трансляция боксерского поединка

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий боксерского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Нас ждет историческое событие — бой двух титанов, который определит сильнейшего в супертяжелом весе. Александр Усик, обладатель безупречной техники и бесстрашного сердца, сойдется на ринге с Тайсоном Фьюри, мастером нестандартных решений и королем провокаций. Кто заберет победу? Возможен ли нокаут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в ночь с 21-го на 22 декабря – ориентировочно в 00:30-00:45 по киевскому времени.

Комментаторы: Андрей Хижняк и Ростислав Хвостенко

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Комментарии
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Bаrcelinius
21.12.2024 в 14:44
Короче только для слепых 21 века.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
21.12.2024 в 14:44
Короче только для слепых 21 века.
Ответить
0
0

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