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Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя
Александр Усик - Тайсон Фьюри: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция боя ⋇ 21.12.2024 ⋇ Бокс онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Вот и дождались все поклонники бокса реванша украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика и британского претендента Тайсона Фьюри.
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Это сражение обещает стать настоящей проверкой на прочность для обоих спортсменов. Напомним, что 18 мая состоялось первое сражение между боксерами. Тогда Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в "королевском" дивизионе.
Единственным официальным транслятором поединка в Украине станет платформа MEGOGO. Если у вас не будет возможности смотреть сражение, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Начало трансляции боя – ориентировочно 00:50.
В этой текстовой трансляции мы предлагаем следить за всеми событиями, сопровождающими этот бой, также здесь можно будет следить за ходом событий непосредственно на ринге. Поехали!
Для начала предлагаем вам ознакомиться с информацией о трансляции боя. Смотреть в Украине бой можно будет легально на MEGOGO – но для этого нужна подписка.
Читайте такжеУсик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
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