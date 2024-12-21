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Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя

Бокс
Обновлено

Александр Усик - Тайсон Фьюри: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция боя ⋇ 21.12.2024 ⋇ Бокс онлайн на UA-Футбол "

Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот и дождались все поклонники бокса реванша украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика и британского претендента Тайсона Фьюри.

Это сражение обещает стать настоящей проверкой на прочность для обоих спортсменов. Напомним, что 18 мая состоялось первое сражение между боксерами. Тогда Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в "королевском" дивизионе.

Единственным официальным транслятором поединка в Украине станет платформа MEGOGO. Если у вас не будет возможности смотреть сражение, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Начало трансляции боя – ориентировочно 00:50.

В этой текстовой трансляции мы предлагаем следить за всеми событиями, сопровождающими этот бой, также здесь можно будет следить за ходом событий непосредственно на ринге. Поехали!

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Для начала предлагаем вам ознакомиться с информацией о трансляции боя. Смотреть в Украине бой можно будет легально на MEGOGO – но для этого нужна подписка. Подробнее - ниже по ссылке.

Читайте такжеУсик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша

Трансляция матча
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В эфире
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Дивитись трансляцію бою Усик - Ф'юрі
Смотреть трансляцию

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