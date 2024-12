Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было

Вот и дождались все поклонники бокса реванша украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика и британского претендента Тайсона Фьюри.

Это сражение обещает стать настоящей проверкой на прочность для обоих спортсменов. Напомним, что 18 мая состоялось первое сражение между боксерами. Тогда Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в "королевском" дивизионе.

Единственным официальным транслятором поединка в Украине станет платформа MEGOGO. Если у вас не будет возможности смотреть сражение, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Начало трансляции боя – ориентировочно 00:50.

В этой текстовой трансляции мы предлагаем следить за всеми событиями, сопровождающими этот бой, также здесь можно будет следить за ходом событий непосредственно на ринге. Поехали!

Для начала предлагаем вам ознакомиться с информацией о трансляции боя. Смотреть в Украине бой можно будет легально на MEGOGO – но для этого нужна подписка. Подробнее - ниже по ссылке.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Эмоциональный момент был после боя. Александр Усик посвятил свою победу своей матери, которая очень за него волновалась, а также всем матерям Украины.

Во время торжеств к Усику на ринг поднялся Даниэль Дюбуа - обладатель пояса IBF, - и бросил украинцу вызов. Тот его принял.

А в конце Усик еще и станцевал.

Спасибо всем за внимание - и с победой. Слава Украине. На все хорошее!

Результат: победа Александра Усика по решению судей!

116-112, 116-112, 116-112. Усик победил Фьюри в реванше и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе.

Двенадцатый раунд. Финальная трехминутка. Оба боксера устали. Усик шел вперед и набирал очки. Выглядит так, что украинец должен забирать бой, но Фьюри после гонга также поднял руки вверх на радостях. Ожидаем решения судей.

Одиннадцатый раунд. Фьюри ничего интересного в ринге не показывает. Тактика - это поймать Александра на контратаке. Британец не хочет сближаться, но Усик время от времени таки находит пути для своих ударов. В предпоследнем раунде было несколько попаданий от украинца.

Десятый раунд. Клинчует Фьюри - устал. Цель британца заключается в том, чтобы сбить темп азартного Усика. Украинец несколько раз неплохо попал по корпусу, однажды - по голове. Да, это не те удары, которые могут мгновенно вырубить, но совокупно они создают Тайсону много неприятностей.

Девятый раунд. Это время, когда Усик может найти свое счастье - резкость, мобильность, подвижность: все остается в действиях украинца. Фьюри очень тяжелый и ищет, видимо, одного удара, который бы закончил бой. Но защита Усика на месте.

Восьмой раунд. Уххх. Ну, Усик шел вперед, но Тайсон встречал его своими длинными руками. Попадал как один соперник, так и другой. Это был такой себе размен, который стратегически полезнее для Усика. Визуально украинец выглядит свежее британца.

Седьмой раунд. Сложилось впечатление, что Фьюри опасается Усика. Британец пытался избегать борьбы и держать соперника на расстоянии. Но Усик шел вперед очень настойчиво, за что наградой было попадание с левой, а потом еще "двойка". Неплохо. Усик должен забирать и этот раунд.

Шестой раунд. Трехминутка тактической борьбы. Боксеры соревновались за территорию. Усик не терял своей резкости - и это очень перспективный признак. Фьюри полагался исключительно на свои габариты, но в конце концов пропустил мощный джеб. Раунд за Усиком - без вопросов.

Пятый раунд. В начале раунда у Усика было преимущество и казалось, что есть возможности развивать преимущество, полученное в предыдущей трехминутке. Но Фьюри отзащищался и контратаковал, несколько раз попав сопернику по корпусу. Завершение раунда было за Усиком. В общем - равный бой, очень трудно сейчас назвать того, кто больше заслуживает победы.

Четвертый раунд. Это еще не кульминация, но заметно, что понемногу боксеры начинают раскрываться. Усик в этом раунде однажды очень самчно попал Фьюри в голову с левой, также прошло несколько "двоек". Британец уже не такой свежий, как в начале. Все прогнозируемо.

Третий раунд. Неплохой отрезок от Усика: Саша на резких ногах заставлял соперника защищаться, досаждая Фьюри ударами по корпусу. Несколько раз украинец даже попал в лицо. Все на тоненького, но очень интересно.

Второй раунд. Раунд, в котором Тайсон Фьюри очень эффективно использовал свое оружие - длинные руки. Да, без каких-то острых попаданий, но с общим преимуществом над Усиком. Саше надо добавлять в мобильности - тогда все получится.

Первый раунд. Боксеры провели разведку. Тайсон Фьюри выбрасывал немало ударов по корпусу соперника. В исполнении Усика была одна яркая вспышка, но в целом без чего-то экстраординарного. Слишком мало времени, чтобы сделать какие-то выводы. Идем дальше.

00:28. Боксеры уже выходят на ринг!

00:00. Усик и Фьюри готовятся к поединку. Видео

23:35. Украинский боксер Сергей Богачук (25-2; 24 КО) победил в андеркарте поединка Усик-Фьюри. Наш спортсмен техническим нокаутом одолел Ишмаэля Дэвиса (13-2; 6 КО).

23:31. Украинскому боксеру Александру Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов. Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сказал, что Усику запрещено целовать крест между раундами.

22:38. Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

22:14. Мудрик прибыл на бой Усик - Фьюри в интересной компании. Вероятно, рядом с Мудриком находился и его агент Вадим Шаблий.

21:49. Усик прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде.

21:37. Вася-Вася: Ломаченко в своем стиле поддержал Усика. В традиционном для себя набожно-миролюбивом стиле выложил фото Усика напротив церкви и пожелал всем "мира" (как всегда на русском).

20:20. Усик-Фьюри: Идем уверенно, Лапин единогласным решением судей побеждает Колина и берет два чемпионских пояса.

20:18. Стало известно ориентировочное начало боя Усик - Фьюри 2. Зрителям стоит ожидать начала противостояния этой ночью, 22 декабря, не ранее 01:00.

19:45. Усик вместе с украинскими звездами выпустил клип Битва за свет. Она посвящена украинским энергетикам, которые в сверхсложных условиях продолжают обеспечивать нашему народу доступ к электроэнергии, силам ПВО, которые спасают украинцев от ракетных обстрелов врага.

19:40. Есть первая победа боксерского вечера, украинец Новицкий защитил титул чемпиона. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику.

18:41. Фьюри не будет бриться перед поединком против Усика. Выйдет на бой с огромной бородой. Об этом сообщил менеджер Спенсер Браун.

17:52. Усик – о психологии Фьюри: Он просто натянут сейчас как струна. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как относится к поведению британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед началом их поединка-реванша.

"Это будет очень равный бой, который вряд ли закончится досрочно. Осторожный и грязный бокс в фирменном исполнении от Фьюри, как правило, заточен под победу по очкам. Но и Александр, стабильно нанося большое количество ударов, часто одерживает победы именно таким способом".

Александр Усик находится в отличном настроении перед боем

“I love you, my greedy belly!”



Happy Fight Day from Oleksandr Usyk ????????#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/6Goq12A6PU