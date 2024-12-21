Усик – о психологии Фьюри: Он просто натянут сейчас как струна

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как относится к поведению британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед началом их поединка-реванша. Его слова цитирует MEGOGO СПОРТ:

"Я о своем братце сейчас не думаю, но есть два варианта. Я могу сказать с точки зрения психологии. Как он работает? Обзывается, бросается грязью. Если это не выходит, то он переходит на уважение. Это защита. Он делает это не для меня, он делает это себе перед своими фанатами – ему нужна поддержка. Я его за это не осуждаю, потому что не имею никакого морального права. У меня об этом даже нет собственного мнения.

Это страх? Я не знаю. Может быть, страх, защита, по-разному возможно. Он просто натянут сейчас – это то, что я вижу. Он сам себя натянул и держится. Это как пятая струна" – сказал Александр.