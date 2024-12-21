Фьюри не будет бриться перед поединком против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) не будет бриться перед поединком-реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и выйдет на бой с огромной бородой. Об этом сообщил менеджер Спенсер Браун.

"Тайсон Фьюри боксировал с бородой многократно, как и другие бойцы, в последнее время Бетербиев. Сам Усик публично заявил, что борода у Тайсона не проблема. В боксе нет закона или постановления, запрещающего сражаться с бородой. Смешно, что это уже поднималось на заседании по правилам, но безрезультатно. Проще говоря, если бы у Усика была борода, у нас не было бы никаких проблем. Это не показ мод, это бокс" – сказал Браун.