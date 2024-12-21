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Фьюри не будет бриться перед поединком против Усика

Бокс
Обновлено

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Фьюри не будет бриться перед поединком против Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) не будет бриться перед поединком-реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и выйдет на бой с огромной бородой. Об этом сообщил менеджер Спенсер Браун.

"Тайсон Фьюри боксировал с бородой многократно, как и другие бойцы, в последнее время Бетербиев. Сам Усик публично заявил, что борода у Тайсона не проблема. В боксе нет закона или постановления, запрещающего сражаться с бородой. Смешно, что это уже поднималось на заседании по правилам, но безрезультатно. Проще говоря, если бы у Усика была борода, у нас не было бы никаких проблем. Это не показ мод, это бокс" – сказал Браун.

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Напомним, что ранее Усик прокомментировал психологию Фьюри.

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Комментарии
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Bаrcelinius
21.12.2024 в 19:15
По регламенту большую бороду надо сбривать до короткой. Но цыгану ж пох и устроителям тоже. В ход пойдёт всё.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
21.12.2024 в 19:15
По регламенту большую бороду надо сбривать до короткой. Но цыгану ж пох и устроителям тоже. В ход пойдёт всё.
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0
0
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Bаrcelinius
21.12.2024 в 19:10
Это чмо цыганское ссыкливое спецом бороду мужицкую отрастило, шоб ею удары Усика гасить и в нокаут не улететь. Конч британский блъ..
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