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Усик-Фьюри: Есть первая победа боксерского вечера, украинец Новицкий защитил титул чемпиона
Прекрасное начало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В андеркарте поединка Усик-Фьюри выступил первый из трех украинцев. Супертяж Андрей Новицкий (14-0; 10 КО) защитил пояс чемпиона по версии WBC International.
По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику. На записках 100–90; 100-90; 98-92 в пользу Андрея.
Далее нас ждут другие поединки андеркарта с участием украинцев Сергея Богачука и Даниэля Лапина.
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