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Усик-Фьюри: Есть первая победа боксерского вечера, украинец Новицкий защитил титул чемпиона

Бокс
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Прекрасное начало

Усик-Фьюри: Есть первая победа боксерского вечера, украинец Новицкий защитил титул чемпиона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В андеркарте поединка Усик-Фьюри выступил первый из трех украинцев. Супертяж Андрей Новицкий (14-0; 10 КО) защитил пояс чемпиона по версии WBC International.

По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику. На записках 100–90; 100-90; 98-92 в пользу Андрея.

Далее нас ждут другие поединки андеркарта с участием украинцев Сергея Богачука и Даниэля Лапина.

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