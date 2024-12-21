  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик вместе с украинскими звездами выпустил клип Битва за свет. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик вместе с украинскими звездами выпустил клип Битва за свет. Видео

Бокс

До мурашек

Усик вместе с украинскими звездами выпустил клип Битва за свет. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вместе со звездами украинского шоу-бизнеса (Monatik, Надя Дорофеева, Onuka, Kazka, рэпер Otoy, Юлия Санина) выпустили песню под названием "Битва за свет". Она посвящена украинским энергетикам, которые в сверхсложных условиях продолжают обеспечивать нашему народу доступ к электроэнергии, силам ПВО, спасающим украинцев от ракетных обстрелов врага.

Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри

Favbet
1.82
18.00
2.38
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Усик-Фьюри: Есть первая победа боксерского вечера, украинец Новицкий защитил титул чемпиона
yellow-arrow
Фьюри не будет бриться перед поединком против Усика
yellow-arrow
Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости