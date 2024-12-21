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Усик вместе с украинскими звездами выпустил клип Битва за свет. Видео
До мурашек
Фото: Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вместе со звездами украинского шоу-бизнеса (Monatik, Надя Дорофеева, Onuka, Kazka, рэпер Otoy, Юлия Санина) выпустили песню под названием "Битва за свет". Она посвящена украинским энергетикам, которые в сверхсложных условиях продолжают обеспечивать нашему народу доступ к электроэнергии, силам ПВО, спасающим украинцев от ракетных обстрелов врага.
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