Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2

В столице Саудовской Аравии состоится реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и бывшим чемпионом дивизиона британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который попытается отомстить за первое поражение в карьере.

Читайте также Стало известно, что Фьюри говорил Усику во время битвы взглядов

Зрителям следует ожидать начало противостояния этой ночью, 22 декабря, не раньше 01:00. В андеркарде выступят украинские боксеры Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Олег Новицкий.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом поединке между боксерами, состоявшемся 18-19 мая в Эр-Рияде, Усик победил раздельным решением судей. Он забрал титул WBC у британца и стал абсолютным чемпионом мира, но позже отказался от титула IBF. Это седьмой бой Александра в сверхтяжелом весе и четвертая защита чемпионского титула в дивизионе.