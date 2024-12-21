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Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2

Бокс
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Главный поединок боксерского вечера, как обычно, на десерт

Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В столице Саудовской Аравии состоится реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и бывшим чемпионом дивизиона британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который попытается отомстить за первое поражение в карьере.

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Зрителям следует ожидать начало противостояния этой ночью, 22 декабря, не раньше 01:00. В андеркарде выступят украинские боксеры Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Олег Новицкий.

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В первом поединке между боксерами, состоявшемся 18-19 мая в Эр-Рияде, Усик победил раздельным решением судей. Он забрал титул WBC у британца и стал абсолютным чемпионом мира, но позже отказался от титула IBF. Это седьмой бой Александра в сверхтяжелом весе и четвертая защита чемпионского титула в дивизионе.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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