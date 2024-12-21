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Усик-Фьюри: Идем уверенно, Лапин единогласным решением судей побеждает Колина и берет два чемпионских пояса

Бокс
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Полет нормальный

Усик-Фьюри: Идем уверенно, Лапин единогласным решением судей побеждает Колина и берет два чемпионских пояса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (11-0; 4 КО) победил в андеркарте поединка Усик-Фьюри. Наш спортсмен в титульном бою одолел француза Дилиана Колина (14-1; 4 КО).

Поединок длился все 10 раундов и завершился победой Даниэля единогласным решением судей 100-90; 99-91; 99-91.

На кону в этом бою стояли титулы IBF Intercontinental и WBA Continental.

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