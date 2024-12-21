Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик-Фьюри: Идем уверенно, Лапин единогласным решением судей побеждает Колина и берет два чемпионских пояса
Полет нормальный
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (11-0; 4 КО) победил в андеркарте поединка Усик-Фьюри. Наш спортсмен в титульном бою одолел француза Дилиана Колина (14-1; 4 КО).
Поединок длился все 10 раундов и завершился победой Даниэля единогласным решением судей 100-90; 99-91; 99-91.
На кону в этом бою стояли титулы IBF Intercontinental и WBA Continental.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя
- Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели