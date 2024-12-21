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Эх Вася-Вася: Ломаченко в своем стиле поддержал Усика. Фото
Ну как так
instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) поддержал своего друга, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) перед реваншем против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Хай-тек" в традиционном для себя набожно-миролюбивом стиле выложил фото Усика напротив церкви и пожелал всем "мира" (как всегда на русском, надеемся не "русского").
"Пусть все произойдет по воле Господа. С Богом. Мира всем"
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