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Эх Вася-Вася: Ломаченко в своем стиле поддержал Усика. Фото

Бокс
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Ну как так

Эх Вася-Вася: Ломаченко в своем стиле поддержал Усика. Фото

instagram.com/lomachenkovasiliy

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) поддержал своего друга, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) перед реваншем против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Хай-тек" в традиционном для себя набожно-миролюбивом стиле выложил фото Усика напротив церкви и пожелал всем "мира" (как всегда на русском, надеемся не "русского").

"Пусть все произойдет по воле Господа. С Богом. Мира всем"

Эх Вася-Вася: Ломаченко в своем стиле поддержал Усика. Фото - изображение 1

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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.12.2024 в 21:57
Дебілоід. За його уявленням у господа більш важливих справ немає, ніж мордобій двох мільйонерів. Цей хворий на голову вася мабуть і до сральника не ходить, попередньо не згадавши "господа".
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Комментарии 1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.12.2024 в 21:57
Дебілоід. За його уявленням у господа більш важливих справ немає, ніж мордобій двох мільйонерів. Цей хворий на голову вася мабуть і до сральника не ходить, попередньо не згадавши "господа".
Ответить
1
0

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