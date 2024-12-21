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Усик прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде. Видео
Здесь решится все
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).
В руках у украинца мягкая игрушка - осел Иа, которая стала символическим талисманом для Александра Усика. Эта игрушка принадлежит его дочери Елизавете, она вручила ее отцу перед вторым поединком с Энтони Джошуа. Семья приобрела осла в парижском Диснейленде, но настоящим талисманом он стал уже после начала полномасштабной войны в Украине.
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