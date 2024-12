Усик прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В руках у украинца мягкая игрушка - осел Иа, которая стала символическим талисманом для Александра Усика. Эта игрушка принадлежит его дочери Елизавете, она вручила ее отцу перед вторым поединком с Энтони Джошуа. Семья приобрела осла в парижском Диснейленде, но настоящим талисманом он стал уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Oleksandr Usyk arrives at the Kingdom Arena! ????#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/o4tfWY3ddM