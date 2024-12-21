Мудрик прибыл на бой Усик – Фьюри в интересной компании – ФОТО

Сегодня поздно вечером состоится один из самых ожидаемых боксерских боев в истории бокса между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Этот поединок не обошел вниманием и от отечественных футболистов.

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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прибыл на этот поединок. Он находился в зале уже во время андеркарта – за несколько часов до основного события вечера.

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Его в первых рядах перед рингом поймали папарацци из TalkSports и опубликовали фото. Вероятно, рядом с Мудриком находился и его агент Вадим Шаблий.

Напомним, что Михаил пока дисквалифицирован от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. “Челси” завтра сыграет свой матч против “Эвертона”.