Фьюри – уже на арене и готов к бою против Усика. Видео

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

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The Gypsy King has arrived! ????????



Tyson Fury steps in with all the swagger—ready to take center stage tonight????#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/g665oHGFbr — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

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