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Фьюри – уже на арене и готов к бою против Усика. Видео

Бокс
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Фьюри – уже на арене и готов к бою против Усика. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

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