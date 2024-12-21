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Фьюри – уже на арене и готов к бою против Усика. Видео
Обратно дороги нет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде, где уже через несколько часов выйдет на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
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The Gypsy King has arrived! ????????— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
Tyson Fury steps in with all the swagger—ready to take center stage tonight????#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/g665oHGFbr
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