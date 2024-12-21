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Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов

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Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинскому боксеру Александру Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сказал, что Усику запрещено целовать крест между раундами. В первом бою между Фьюри, украинец между одними из раундов поцеловал объект, который, как позже оказалось, был крестом.

В соцсетях пользователи начали предполагать, что в кресте был скрыт ингалятор, которым пользовался боксер для пополнения запасов кислорода.

Доказательств об использовании ингалятора Усиком не нашлось, боксер даже сам это отрицал. Команда Фьюри решила запретить подносить ко рту все, кроме трубочки с водой.

"После боя было немало спекуляций, потому что не было уверенности, что это было. Мы решили следующим образом: если что-то, кроме воды, будет находиться возле губ боксеров, тогда инспектор должен вмешаться и убрать это", - сказал Фрэнк Уоррен сайту talkSport.

Команда Усика попросила от Фьюри побрить бороду, но британец отказался.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:06
фьюри весь бой будет целовать свои усы и бороду, а это не вода
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:06
фьюри весь бой будет целовать свои усы и бороду, а это не вода
Ответить
0
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