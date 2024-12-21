Украинскому боксеру Александру Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сказал, что Усику запрещено целовать крест между раундами. В первом бою между Фьюри, украинец между одними из раундов поцеловал объект, который, как позже оказалось, был крестом.

В соцсетях пользователи начали предполагать, что в кресте был скрыт ингалятор, которым пользовался боксер для пополнения запасов кислорода.

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Доказательств об использовании ингалятора Усиком не нашлось, боксер даже сам это отрицал. Команда Фьюри решила запретить подносить ко рту все, кроме трубочки с водой.

"После боя было немало спекуляций, потому что не было уверенности, что это было. Мы решили следующим образом: если что-то, кроме воды, будет находиться возле губ боксеров, тогда инспектор должен вмешаться и убрать это", - сказал Фрэнк Уоррен сайту talkSport.

Команда Усика попросила от Фьюри побрить бороду, но британец отказался.

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