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Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов
Странно
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинскому боксеру Александру Усику между раундами запретили проводить один из ритуалов.
Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сказал, что Усику запрещено целовать крест между раундами. В первом бою между Фьюри, украинец между одними из раундов поцеловал объект, который, как позже оказалось, был крестом.
В соцсетях пользователи начали предполагать, что в кресте был скрыт ингалятор, которым пользовался боксер для пополнения запасов кислорода.
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Доказательств об использовании ингалятора Усиком не нашлось, боксер даже сам это отрицал. Команда Фьюри решила запретить подносить ко рту все, кроме трубочки с водой.
"После боя было немало спекуляций, потому что не было уверенности, что это было. Мы решили следующим образом: если что-то, кроме воды, будет находиться возле губ боксеров, тогда инспектор должен вмешаться и убрать это", - сказал Фрэнк Уоррен сайту talkSport.
Команда Усика попросила от Фьюри побрить бороду, но британец отказался.
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