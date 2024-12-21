  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Третий пошел: Богачук победил Дэвиса ТКО. Обзор поединка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий пошел: Богачук победил Дэвиса ТКО. Обзор поединка

Бокс
Обновлено

Великолепный триумф Сергея

Третий пошел: Богачук победил Дэвиса ТКО. Обзор поединка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2; 24 КО) победил в андеркарте поединка Усик-Фьюри. Наш спортсмен техническим нокаутом одолел Ишмаэля Дэвиса (13-2; 6 КО).

Сергей пропустил немало ударов от своего соперника, однако во втором раунде сумел шикарной левой отправить британца на канвас, а в шестой трехминутке провести серию атак, после которой угол Дэвиса отказался продолжать бой.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Богачук благодаря этой победе стал претендентом на чемпионский пояс WBC в первом среднем весе.

Обзор поединка:

Усик прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории: Искусственный интеллект разгромно определил победителя реванша Усик-Фьюри
yellow-arrow
Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев
yellow-arrow
Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в реванше с Тайсоном Фьюри
Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости