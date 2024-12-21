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Третий пошел: Богачук победил Дэвиса ТКО
Великолепный триумф Сергея
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боксер Сергей Богачук (25-2; 24 КО) победил в андеркарте поединка Усик-Фьюри. Наш спортсмен техническим нокаутом одолел Ишмаэля Дэвиса (13-2; 6 КО).
Сергей пропустил немало ударов от своего соперника, однако во втором раунде сумел шикарной левой отправить британца на канвас, а в шестой трехминутке провести серию атак, после которой угол Дэвиса отказался продолжать бой.
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Богачук благодаря этой победе стал претендентом на чемпионский пояс WBC в первом среднем весе.
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