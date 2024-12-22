Усик победил Фьюри в реванше и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

В ночь с субботы на воскресенье в Эр-Рияде состоялся бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1 , 24 КО).

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Поединок длился все отведенные 12 раундов и завершился победой нашего соотечественника единогласным решением судей (116-112; 116-112; 116-112).

Уже с первого раунда на ринге чувствовалось максимальное напряжение. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Фьюри пытался много бить в корпус, но и украинец при первой возможности переходил в атаку. Второй раунд был сложный для Усика, пропустившего несколько мощных ударов.

В четвертом раунде украинец ударом с левой заставил почувствовать британца мощь нашего чемпиона, но стоит также отметить работу джебом Фьюри. В пятом раунде боксеры обменивались ударами. Неплохо пробивал аперкотом британец, но украинец точно отвечал.

В конце шестого раунда украинец активизировался и несколько раз с левой акцентированно попал по британцу, но он выдержал. Стоит отметить работу ног Александра, а Тайсон начиная с шестого раунда показалось, что не знал что ему делать. Британец начинал не выдерживать темпа украинца.

В начале десятого раунда активизировался британец, но украинец быстро перехватил инициативу. Последние раунды спортсмены провели активно, но все снова завершилось решением судей. Очень хороший бой от украинца, еще раз доказавший, что он лучший супертяж современности.

Напомним, что 18 мая состоялось первое сражение между боксерами. Тогда Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в "королевском" дивизионе.