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Усик не поздоровался с украинским футболистом. Реакция спортсмена попала на видео

Бокс
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Уже и шутки пошли

Усик не поздоровался с украинским футболистом. Реакция спортсмена попала на видео

Фото: Getty Images

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Усик не поздоровался с украинским футболистом.

Появилось видео, как боксёр заходит в холл бойцовского зала и не обращает внимания на сидящего на диванах украинского футболиста Михаила Мудрика.

Момент попал на видео

Напомним, реванш боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнётся в ближайшее время. Спортсмены выходят на ринг.

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