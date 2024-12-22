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Усик не поздоровался с украинским футболистом. Реакция спортсмена попала на видео
Уже и шутки пошли
Фото: Getty Images
Александр Усик не поздоровался с украинским футболистом.
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Появилось видео, как боксёр заходит в холл бойцовского зала и не обращает внимания на сидящего на диванах украинского футболиста Михаила Мудрика.
Момент попал на видео
Усик проігнорив Мудрика ???? pic.twitter.com/BhLQjHh0k5— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 21, 2024
Напомним, реванш боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнётся в ближайшее время. Спортсмены выходят на ринг.
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