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Выход Александра Усика на ринг. Красивый костюм, гимн козачества. Видео
Вперёд, Александр!
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Александр Усик эффектно вышел на ринг.
Зазвучал гимн казачества. Перед выходом украинский боксёр показал крест и вышел в костюме. На спине был изображён логотип ФК "Полесье". Также показали суровый взгляд Усика.
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Украинский боксёр, выйдя на ринг повернулся лицом к залу и перекрестился.
В трансляции появились результаты голосования фан-клубов и 57% опрошенных проголосовали за украинского боксёра.
Видео выхода Александра Усика.
Вихід Олександра Усика на ринг. Краса!????— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 21, 2024
???????? Олександре, Україна з тобою!!! ❤️
Відео: Megogo pic.twitter.com/4ExYgttHDu
Текстовую трансляцию боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри смотрите на нашем сайте.
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