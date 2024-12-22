Выход Александра Усика на ринг. Красивый костюм, гимн козачества. Видео

Александр Усик эффектно вышел на ринг.

Зазвучал гимн казачества. Перед выходом украинский боксёр показал крест и вышел в костюме. На спине был изображён логотип ФК "Полесье". Также показали суровый взгляд Усика.

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Украинский боксёр, выйдя на ринг повернулся лицом к залу и перекрестился.

В трансляции появились результаты голосования фан-клубов и 57% опрошенных проголосовали за украинского боксёра.

Видео выхода Александра Усика.

Вихід Олександра Усика на ринг. Краса!????



???????? Олександре, Україна з тобою!!! ❤️



Відео: Megogo pic.twitter.com/4ExYgttHDu — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 21, 2024

Текстовую трансляцию боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри смотрите на нашем сайте.