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Выход Александра Усика на ринг. Красивый костюм, гимн козачества. Видео

Бокс
Обновлено

Вперёд, Александр!

Выход Александра Усика на ринг. Красивый костюм, гимн козачества. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Александр Усик эффектно вышел на ринг.

Зазвучал гимн казачества. Перед выходом украинский боксёр показал крест и вышел в костюме. На спине был изображён логотип ФК "Полесье". Также показали суровый взгляд Усика.

Украинский боксёр, выйдя на ринг повернулся лицом к залу и перекрестился.

В трансляции появились результаты голосования фан-клубов и 57% опрошенных проголосовали за украинского боксёра.

Видео выхода Александра Усика.

Текстовую трансляцию боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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