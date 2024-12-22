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Александр Усик прокомментировал победу в реванше с Фьюри
Уверенная победа украинского боксера
Фото: Getty Images
Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над британцем Тайсоном Фьюри:
"Я победил. Сегодня важный день для меня — мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Ладно", — сказал Усик.
Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса.
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