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Александр Усик прокомментировал победу в реванше с Фьюри

Бокс
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Уверенная победа украинского боксера

Александр Усик прокомментировал победу в реванше с Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над британцем Тайсоном Фьюри:

"Я победил. Сегодня важный день для меня — мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Ладно", — сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса.

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