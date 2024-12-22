Александр Усик прокомментировал победу в реванше с Фьюри

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над британцем Тайсоном Фьюри:

"Я победил. Сегодня важный день для меня — мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Ладно", — сказал Усик.