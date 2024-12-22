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Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в реванше с Тайсоном Фьюри
Невероятная работа украинского чемпиона
Фото: Getty Images
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, кому посвятил победу в реванше с британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"Я хочу посвятить победу моей мамочке — Надежде Петровне, которая очень сильно за меня переживает, нервничает. И всем матерям Украины", — сказал Александр после боя.
Поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой нашего соотечественника единогласным решением судей (116-112; 116-112; 116-112).
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