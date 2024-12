Усик обратился к обладателю пояса IBF: Конечно, я готов к поединку

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) обратился к чемпиону по версии IBF Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО), поднявшийся к рингу.

Наш спортсмен заявил, что готов к еще одному поединку, но на этот раз уже за титул абсолютного чемпиона мира. Александр попросил Турки аль-Аш-Шейха организовать этот бой. Дюбуа, в свою очередь, сказал, что требует реванша.

"I want my revenge, Usyk!" ????@DynamiteDubois crashes Oleksandr Usyk's celebration speech!#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/VgjzvMr3t5