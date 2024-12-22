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Усик обратился к обладателю пояса IBF: Конечно, я готов к поединку

Бокс
Обновлено

Надеемся никто не передумает

Усик обратился к обладателю пояса IBF: Конечно, я готов к поединку

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) обратился к чемпиону по версии IBF Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО), поднявшийся к рингу.

Наш спортсмен заявил, что готов к еще одному поединку, но на этот раз уже за титул абсолютного чемпиона мира. Александр попросил Турки аль-Аш-Шейха организовать этот бой. Дюбуа, в свою очередь, сказал, что требует реванша.

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 02:04
не усик обратился к загорелому, а тот вылез в ринг, чтобы на горячем развести его на реванш!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 02:04
не усик обратился к загорелому, а тот вылез в ринг, чтобы на горячем развести его на реванш!
Ответить
0
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