Впервые в истории: Искусственный интеллект разгромно определил победителя реванша Усик-Фьюри

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) разгромил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр-Рияде.

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Хотя на официальных записках судей было трижды 116-112 , искусственный интеллект, впервые в истории примененный на официальных поединках, насчитал ближе к реальной картине – 118-112 в пользу Усика.

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