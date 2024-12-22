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Впервые в истории: Искусственный интеллект разгромно определил победителя реванша Усик-Фьюри
На то он и искусственный – не ошибается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) разгромил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр-Рияде.
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Хотя на официальных записках судей было трижды 116-112, искусственный интеллект, впервые в истории примененный на официальных поединках, насчитал ближе к реальной картине – 118-112 в пользу Усика.
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