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Усик-Фьюри: Официальные записки судей по завершению боя. Фото

Бокс
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Тайсону отдали лишнее

Усик-Фьюри: Официальные записки судей по завершению боя. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) разгромил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр-Рияде.

Наш спортсмен победил единогласным решением судей и сохранил все пояса. Вашему вниманию официальные судейские записки по итогам 12 раундов.

Усик-Фьюри: Официальные записки судей по завершению боя. Фото - изображение 1

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