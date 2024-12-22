Усик-Фьюри: Официальные записки судей по завершению боя. Фото

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) разгромил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр-Рияде.

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Наш спортсмен победил единогласным решением судей и сохранил все пояса. Вашему вниманию официальные судейские записки по итогам 12 раундов.

Результаты подсчета искусственного интеллекта