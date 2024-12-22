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Реванш удался. Александр Усик – Тайсон Фьюри 118 -112. Видеообзор боксёрского поединка
Украинский спортсмен превзошёл британского
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Второй раз встречались Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Бой продолжался 12 раундов. Александр Усик превосходил британского боксёра. Наносил двойные и тройные удары. И победил решением судей.
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В этом поединке впервые использовался искусственный интеллект, который насчитал результат 118 – 112 в пользу украинского боксёра.
Реванш закончился победой украинца.
Бокс. Эр-Рияд
Александр Усик – Тайсон Фьюри 118 - 112
Видеообзор поединка:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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