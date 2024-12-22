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Усик поднял саблю Мазепы после второй победы над Фьюри
Боксер напомнил миру о борьбе величайшего гетмана
Getty Images / Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри поднял над головой оригинальную саблю XVII века, принадлежавшую Ивану Мазепе.
Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!". С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой.
Сабля является образцом украинского оружейства, сформированного под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Иван Мазепа подарил ее за хорошую службу есаулу Савичу.
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