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Усик поднял саблю Мазепы после второй победы над Фьюри

Бокс

Боксер напомнил миру о борьбе величайшего гетмана

Усик поднял саблю Мазепы после второй победы над Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри поднял над головой оригинальную саблю XVII века, принадлежавшую Ивану Мазепе.

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Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!". С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой.

Сабля является образцом украинского оружейства, сформированного под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Иван Мазепа подарил ее за хорошую службу есаулу Савичу.

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Источник:
Ukraine NOW, Telegraf
Опубликовал: Александр Симченко
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