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Фьюри выполнил больше ударов, но проиграл в точности: статистика поединка с Усиком

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Количество – не всегда качество

Фьюри выполнил больше ударов, но проиграл в точности: статистика поединка с Усиком

Фото: Getty Images

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Александр совершил 423 удара (179 точных). В активе чемпиона в сверхтяжелом весе 211 джебов (73 удачных). Также Усик совершил 212 силовых ударов и ровно половина – 106 – была точной.

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Его оппонент бил чаще (509), но менее трети дошли до цели (144). На счету Тайсона 252 джеба, но менее 20% оказались успешными (44). Также британец выполнил 257 силовых ударов, но и по этому показателю уступил в точности (100).

Украинец продолжил победную серию в профессиональной карьере. Кроме того, Александр выиграл седьмой бой в противостояниях с представителями Великобритании.

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Источник:
CompuBox
Опубликовал: Александр Симченко
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