Фьюри выполнил больше ударов, но проиграл в точности: статистика поединка с Усиком

Александр совершил 423 удара (179 точных). В активе чемпиона в сверхтяжелом весе 211 джебов (73 удачных). Также Усик совершил 212 силовых ударов и ровно половина – 106 – была точной.

Его оппонент бил чаще (509), но менее трети дошли до цели (144). На счету Тайсона 252 джеба, но менее 20% оказались успешными (44). Также британец выполнил 257 силовых ударов, но и по этому показателю уступил в точности (100).

12/21 DAZN- Usyk W 12 Fury II. Usyk again was the boss down the stretch, punctuating the win by throwing fight highs in 11th & 12th and landing 54% of his power punches over last 5 rounds. Usyk landed 78 body shots & 179 punches, most by a Fury opponent. pic.twitter.com/kyds1Rplbx