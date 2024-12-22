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Фьюри выполнил больше ударов, но проиграл в точности: статистика поединка с Усиком
Количество – не всегда качество
Фото: Getty Images
Александр совершил 423 удара (179 точных). В активе чемпиона в сверхтяжелом весе 211 джебов (73 удачных). Также Усик совершил 212 силовых ударов и ровно половина – 106 – была точной.
Его оппонент бил чаще (509), но менее трети дошли до цели (144). На счету Тайсона 252 джеба, но менее 20% оказались успешными (44). Также британец выполнил 257 силовых ударов, но и по этому показателю уступил в точности (100).
12/21 DAZN- Usyk W 12 Fury II. Usyk again was the boss down the stretch, punctuating the win by throwing fight highs in 11th & 12th and landing 54% of his power punches over last 5 rounds. Usyk landed 78 body shots & 179 punches, most by a Fury opponent. pic.twitter.com/kyds1Rplbx— CompuBox (@CompuBox) December 21, 2024
Украинец продолжил победную серию в профессиональной карьере. Кроме того, Александр выиграл седьмой бой в противостояниях с представителями Великобритании.
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