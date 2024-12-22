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"Усик получил рождественский подарок": Фьюри прокомментировал бой против украинца
Считает, что выиграл этот поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский боксер Тайсон Фьюри выразил свое мнение на пресс-конференции после проигранного Александру Усику второго подряд боя в Эр-Рияде.
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“Я думал, что выиграл это сражение. Я думал, что выиграл оба боя, но возвращаюсь домой с двумя поражениями. Я мало что могу с этим поделать. Я могу просто сразиться с душой.
Я буду верить в день своей смерти, что я выиграл этот бой. Я был агрессивен, всю ночь стоял на передней ноге, приземлялся на тело и голову. Фрэнк Уоррен (промоутер Тайсон – прим.) отдал мне на три или четыре раунда больше. Многие отдали мне минимум на два раунда больше.
Но я не буду плакать "над пролитым молоком". Я не могу изменить решение. Когда вы не нокаутируете соперника, вот что происходит: вы не можете гарантировать победу”, – резюмировал Фьюри.
Кроме этого, Тайсон ответил на вопросы украинского журналиста. Он поинтересовался у британца, согласен ли боксер с тем, что Усик был вдохновлен дерзким духом его разрушенной войной страны.
“Я не чувствовал никакого духа. Я почувствовал там немного рождественского духа и думаю, что он получил рождественский подарок от тех судей”, – грустно сказал Фьюри.
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