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Харлан показала, как болела за Усика во время реванша против Фьюри. Видео

Бокс

Искренние эмоции

Харлан показала, как болела за Усика во время реванша против Фьюри. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как поддерживала чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в его поединке против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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