Аль аш-Шейх готов организовать поединок Усик-Дюбуа

Глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что после победы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в его поединке против британца Тайсона Фьюри (34 -2-1; 24 КО) он готов организовать бой нашего спортсмена против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

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– Что вы думаете о бое?

– Усик победил. По моим подсчетам, у него было преимущество в 4 раунда.

– Многие ожидали, что Тайсон выйдет с большим весом и остановит его.

– Тайсон сделал все, чтобы провести потрясающий бой, но это бокс: здесь есть победитель и проигравший. Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком. И я хочу увидеть поединок Тайсона, может быть, с Джошуа. Мы решим, – сказал Аль аш-Шейх.