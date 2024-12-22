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Аль аш-Шейх готов организовать поединок Усик-Дюбуа

Бокс
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Аль аш-Шейх готов организовать поединок Усик-Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что после победы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в его поединке против британца Тайсона Фьюри (34 -2-1; 24 КО) он готов организовать бой нашего спортсмена против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

– Что вы думаете о бое?

– Усик победил. По моим подсчетам, у него было преимущество в 4 раунда.

– Многие ожидали, что Тайсон выйдет с большим весом и остановит его.

– Тайсон сделал все, чтобы провести потрясающий бой, но это бокс: здесь есть победитель и проигравший. Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком. И я хочу увидеть поединок Тайсона, может быть, с Джошуа. Мы решим, – сказал Аль аш-Шейх.

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Источник:
The Stomping Ground
Опубликовал: Андрей Хижняк
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