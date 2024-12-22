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Милевский присоединился к поздравлениям Усика

Бокс
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Поздравил в Instagram

Милевский присоединился к поздравлениям Усика

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня ночью состоялось сражение Александра Усика против британца Тайсона Фьюры. Бой завершился победой украинца единогласным решением судей трижды 116:112.

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поздравил чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика в Instagram.

"Молитесь за Украину. Саня, с победой", — написал нападающий.

"Усик получил рождественский подарок": Фьюри прокомментировал бой против украинца.

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Источник:
timi1010
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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