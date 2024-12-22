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Милевский присоединился к поздравлениям Усика
Поздравил в Instagram
Фото: Getty Images
Сегодня ночью состоялось сражение Александра Усика против британца Тайсона Фьюры. Бой завершился победой украинца единогласным решением судей трижды 116:112.
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Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поздравил чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика в Instagram.
"Молитесь за Украину. Саня, с победой", — написал нападающий.
"Усик получил рождественский подарок": Фьюри прокомментировал бой против украинца.
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Источник:timi1010
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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