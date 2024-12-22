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Усик – о Тайсоне Фьюри: Я очень уважаю этого парня

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А британец об украинце не такого же мнения…

Усик – о Тайсоне Фьюри: Я очень уважаю этого парня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский боксер Александр Усик после победного поединка над Тайсоном Фьюри прокомментировал бой и отношение к британскому сопернику.

"Это мой лучший друг. Да, послушай, я очень уважаю этого парня. Потому что я думаю, что он один из моих самых тяжелых соперников.

Тайсон Фьюри делает меня сильным. Тайсон Фьюри не то, что он меня мотивировал, но он отличный соперник. Это большой мужчина, он крепкий боксер. Это молодец.

Он много говорит, да? Но это просто шоу. Я очень уважаю Тайсона Фьюри. 24 раунда! Слушай, это уже история”, – сказал Усик.

Кроме того, украинец ответил на слова Тайсона, заявившего, что вторая подряд победа Усика в их очном поединке стала для Александра "рождественским подарком".

“Дядя Фрэнк, я думаю, что он слеп. Если Тайсон говорит, что это рождественский подарок, хорошо! Спасибо, Боже, не Тайсону. Спасибо мой тренер... моя команда. Нет проблем. Я выиграл”, – ответил Усик.

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Источник:
Fight Hub TV
Опубликовал: Максим Кучер
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