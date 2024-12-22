Динамо и Шахтер поздравили Усика с победой в бою против Фьюри

В ночном поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. К поздравлениям украинца присоединились и отечественные гранды.

"Динамо" в своих соцсетях выставило фото Усика с соответствующим текстом под ним.

“НАШ ЧЕМПИОН!!!

Александр Усик в матче-реванше во второй раз победил Тайсона Фьюри. 2:0, гордимся тобой, козак!” – написали киевляне.

Также и "Шахтер" на своих официальных ресурсах поздравил Усика.

“Украинская сила и мощь! С победой, чемпион! Украинский боксер Александр Усик в бое-реванше во второй раз одолел британца Тайсона Фьюри, снова доказав, что украинцы – нация победителей! Поздравляем, Александр! Слава Украине!” – говорится в посте "Шахтера".

???????? Українська сила та міць! ???? З перемогою, чемпіоне! ????



???? Український боксер Олександр Усик у бою-реванші вдруге здолав британця Тайсона Ф’юрі, знову довівши, що українці – нація переможців! ????



???? Вітаємо, Олександре! Слава Україні! ????????#Україна #Усик #БитваЗаСвітло pic.twitter.com/KIMKeG4R4L — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 21, 2024

Кроме этого на официальном сайте "Динамо" было опубликовано поздравление от президента клуба Игоря Суркиса.