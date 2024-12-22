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Динамо и Шахтер поздравили Усика с победой в бою против Фьюри

Бокс

Также присоединился к поздравлениям и Суркис

Динамо и Шахтер поздравили Усика с победой в бою против Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ночном поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. К поздравлениям украинца присоединились и отечественные гранды.

"Динамо" в своих соцсетях выставило фото Усика с соответствующим текстом под ним.

“НАШ ЧЕМПИОН!!!

Александр Усик в матче-реванше во второй раз победил Тайсона Фьюри. 2:0, гордимся тобой, козак!” – написали киевляне.

Также и "Шахтер" на своих официальных ресурсах поздравил Усика.

“Украинская сила и мощь! С победой, чемпион!

Украинский боксер Александр Усик в бое-реванше во второй раз одолел британца Тайсона Фьюри, снова доказав, что украинцы – нация победителей!

Поздравляем, Александр! Слава Украине!” – говорится в посте "Шахтера".

Кроме этого на официальном сайте "Динамо" было опубликовано поздравление от президента клуба Игоря Суркиса.

“Уважаемый Александр!

Поздравляю Вас с очередной победой на боксерском ринге – защитой чемпионских поясов в супертяжелом весе в бою-реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Вы являетесь примером для подражания не только для украинских спортсменов, но и для всех наших соотечественников. Невероятная трудолюбие, несокрушимость, самопожертвование ради достижения поставленной цели – все эти качества позволяют Вам длительное время находиться на вершине мирового бокса и прославлять Украину на весь мир.

В бою с Тайсоном Фьюри Вы продемонстрировали настоящий украинский бойцовский дух и характер. Вы смогли показать свои лучшие качества и победить единодушным решением судей, несмотря на то, что соперник значительно превосходил Вас в антропометрии и габаритах. Как и наши Защитники и Защитницы, которые уже почти три года мужественно противостоят на фронте агрессору, что значительно превосходит нашу армию во многих аспектах, но никак не в желании защитить свои семьи и родных от беспощадных захватчиков.

От имени всех динамовских поклонников благодарю Вас, Александр, за положительные эмоции и желаю Вам одержать еще много побед на профессиональном ринге, прославляя украинский бокс и спорт в целом”, – говорится в поздравлении Суркиса.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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