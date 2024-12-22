Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал о потенциальном будущем своего подопечного после победы в реванше против Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

Все самые яркие моменты боя в режиме Live на Telegram UA-Football

"Я слышал, что Усик может вернуться в первый тяжелый вес. Это один из вариантов. Даниэль Дюбуа – чемпион. Если вы спросите меня, я хотел бы увидеть, как Усик в третий раз становится абсолютным чемпионом мира.

Это не приоритет, а то, что я бы хотел увидеть. Усик попросил Турки Аль-Аш-Шейха устроить бой с Дюбуа. Но немного рано говорить об этом, потому что Даниэль сразится с Джозефом Паркером, зверем из Новой Зеландии, и я ставлю на Джозефа. Не из-за неуважения или антипатии к Даниэлю Дюбуа, а потому что я считаю, что боксерские навыки Паркера лучше" – сказал Красюк.