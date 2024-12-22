"Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри после проигранного поединка против Александра Усика заявил, что даже экспериментальное использование искусственного интеллекта было против него.

“Учитывая это, абсолютно дерьмо. К чертям все компьютеры, держите людей. Больше работы для людей, меньше для компьютеров. К черту еще и электромобили, если мы уже на этой теме”, – сказал Тайсон.

Судья ИИ отдал победу Усик со счетом 118-112.

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Также Фьюри прокомментировал, что будет делать дальше.

“Ехать домой и праздновать Рождество. Я был в отъезде 12 недель, работая для этого сражения. Сейчас я уеду домой и буду наслаждаться этим. Едем домой встречать новый год. Посмотрим, что это принесет”, – ответил британец.

Кроме этого Тайсон заявил, что Усик – не лучший его соперник, несмотря на то, что украинец стал единственным боксером, который победил британца в его профессиональной карьере.