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"Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
По его мнению, должны работать люди
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский боксер Тайсон Фьюри после проигранного поединка против Александра Усика заявил, что даже экспериментальное использование искусственного интеллекта было против него.
“Учитывая это, абсолютно дерьмо. К чертям все компьютеры, держите людей. Больше работы для людей, меньше для компьютеров. К черту еще и электромобили, если мы уже на этой теме”, – сказал Тайсон.
Судья ИИ отдал победу Усик со счетом 118-112.
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Также Фьюри прокомментировал, что будет делать дальше.
“Ехать домой и праздновать Рождество. Я был в отъезде 12 недель, работая для этого сражения. Сейчас я уеду домой и буду наслаждаться этим. Едем домой встречать новый год. Посмотрим, что это принесет”, – ответил британец.
Кроме этого Тайсон заявил, что Усик – не лучший его соперник, несмотря на то, что украинец стал единственным боксером, который победил британца в его профессиональной карьере.
“В этой битве он ни разу не причинил мне вреда. У меня есть несколько ран на теле – и они исчезнут через несколько дней. Я знаю, что произошло и все.
Повторяю, по-моему, это был рождественский подарок. Это не вина Александра – поздравляю его и его команду”, – сказал Тайсон.
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