Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился своим мнением о победе Александра Усика в бою-реванше против Тайсона Фьюри.

"Это было ближе, чем итоговый счет (записки судей), но Усик заслужил победу. Он очень силен", — написал Морган в социальной сети X.

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Напомним, что ранее журналист ставил на победу Фьюри.

"Я думаю, что Фьюри сегодня нокаутирует Усика", – написал он 22 декабря.

Добавим, что судейские записки показали преимущество украинца: 8-4 по раундам.