  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика

Бокс
Обновлено

Ничего не имеет против победы украинца

Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился своим мнением о победе Александра Усика в бою-реванше против Тайсона Фьюри.

"Это было ближе, чем итоговый счет (записки судей), но Усик заслужил победу. Он очень силен", — написал Морган в социальной сети X.

Читайте такжеПромоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа

Напомним, что ранее журналист ставил на победу Фьюри.

"Я думаю, что Фьюри сегодня нокаутирует Усика", – написал он 22 декабря.

Добавим, что судейские записки показали преимущество украинца: 8-4 по раундам.

По теме
yellow-arrow
"Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
yellow-arrow
Красюк рассказал, возможна ли организация третьего поединка против Фьюри
yellow-arrow
Динамо и Шахтер поздравили Усика с победой в бою против Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри Пирс Морган
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
piersmorgan
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости