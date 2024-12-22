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Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
Ничего не имеет против победы украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился своим мнением о победе Александра Усика в бою-реванше против Тайсона Фьюри.
"Это было ближе, чем итоговый счет (записки судей), но Усик заслужил победу. Он очень силен", — написал Морган в социальной сети X.
Напомним, что ранее журналист ставил на победу Фьюри.
"Я думаю, что Фьюри сегодня нокаутирует Усика", – написал он 22 декабря.
Добавим, что судейские записки показали преимущество украинца: 8-4 по раундам.
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Источник:piersmorgan
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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