Красюк рассказал, возможна ли организация третьего поединка против Фьюри

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, согласится ли его подопечный выйти на третий поединок против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

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"Фьюри сказал, что хочет трилогию, несмотря на исход второго сражения? Он хочет денег, вот что хочет. Фьюри - "Жадное пузо", поэтому он хочет денег.

Не знаю, понравится ли эта идея Усику. Ему нужна мотивация. Представьте, как ему придется готовиться к третьему поединку после двух побед. Так что ему нужна мотивация, какой-то стимул. Иначе это сложно" – сказал Красюк.