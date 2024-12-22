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Красюк рассказал, возможна ли организация третьего поединка против Фьюри
Совершенно верно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, согласится ли его подопечный выйти на третий поединок против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).
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"Фьюри сказал, что хочет трилогию, несмотря на исход второго сражения? Он хочет денег, вот что хочет. Фьюри - "Жадное пузо", поэтому он хочет денег.
Не знаю, понравится ли эта идея Усику. Ему нужна мотивация. Представьте, как ему придется готовиться к третьему поединку после двух побед. Так что ему нужна мотивация, какой-то стимул. Иначе это сложно" – сказал Красюк.
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