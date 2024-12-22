  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Баффер – об Усике: Словно машина, у него просто большая батарейка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баффер – об Усике: Словно машина, у него просто большая батарейка

Бокс
Обновлено

Но с результатом не согласен

Баффер – об Усике: Словно машина, у него просто большая батарейка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный ринганонсер Майкл Баффер поделился своими впечатлениями от победы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в его поединке против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Все судьи имели одинаковый счет, хотя были отличия в отдельных раундах. Но я считаю, что это было более близкое сражение. Возможно, он даже мог сложиться в любую сторону. Что я могу сказать?

Я думаю, что Фьюри активнее работал джебом. У Тайсона хорошие двойки. Оглядываясь назад, возможно, ему следует почаще их выбрасывать. Он использовал свои габариты и размах рук. Усик сейчас как машина, у него просто большая батарейка, которая никогда не разряжается" – сказал Баффер.

Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа

По теме
yellow-arrow
Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
yellow-arrow
"Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
yellow-arrow
Красюк рассказал, возможна ли организация третьего поединка против Фьюри
Александр Усик Майкл Баффер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BoxNation
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости