Баффер – об Усике: Словно машина, у него просто большая батарейка

Легендарный ринганонсер Майкл Баффер поделился своими впечатлениями от победы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в его поединке против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Все судьи имели одинаковый счет, хотя были отличия в отдельных раундах. Но я считаю, что это было более близкое сражение. Возможно, он даже мог сложиться в любую сторону. Что я могу сказать?

Я думаю, что Фьюри активнее работал джебом. У Тайсона хорошие двойки. Оглядываясь назад, возможно, ему следует почаще их выбрасывать. Он использовал свои габариты и размах рук. Усик сейчас как машина, у него просто большая батарейка, которая никогда не разряжается" – сказал Баффер.