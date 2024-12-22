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Стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри
Огромные деньги
Фото: Getty Images
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) одолел британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр- Рияди.
Наш спортсмен победил единогласным решением судей и сохранил все пояса.
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Как сообщает издание The Sportster, общий гонорар реванша Усик – Фьюри составил 190 миллионов долларов. Эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого поединка, в котором украинец одолел британца раздельным решением судей.
Таким образом Александр заработал за второй поединок 114 миллионов долларов, в то время как его оппонент – 76 миллионов.
Напомним, что за первый бой гонорар составил 105 миллионов долларов для британца и 45 миллионов долларов для Усика.
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