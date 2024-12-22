  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри

Бокс
Обновлено

Огромные деньги

Стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) одолел британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше в Эр- Рияди.

Наш спортсмен победил единогласным решением судей и сохранил все пояса.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает издание The Sportster, общий гонорар реванша Усик – Фьюри составил 190 миллионов долларов. Эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого поединка, в котором украинец одолел британца раздельным решением судей.

Таким образом Александр заработал за второй поединок 114 миллионов долларов, в то время как его оппонент – 76 миллионов.

Напомним, что за первый бой гонорар составил 105 миллионов долларов для британца и 45 миллионов долларов для Усика.

Красюк рассказал, возможна ли организация третьего поединка против Фьюри

По теме
yellow-arrow
Баффер – об Усике: Словно машина, у него просто большая батарейка
yellow-arrow
Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
yellow-arrow
"Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 16:34
проиграв два боя, пузо заработало больше... усик, меняй менеджеров!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 16:34
проиграв два боя, пузо заработало больше... усик, меняй менеджеров!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости