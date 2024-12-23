Фьюри в 2020 году – о бое с Усиком: Он ноунейм. Я хочу большие поединки. Чемпион мира должен быть из Британии или Америки

В сети упомянули фрагмент из интервью Тайсона Фьюри. Несколько лет назад боксер скептически отреагировал на возможный бой с Александром Усиком.

"Он ноунейм. Никому не интересно, он совсем не делает деньги. Почему я должен биться с ним? Я хочу большие поединки, которые будут интересны людям, и это не один из них. Он иностранец в прозападном мире. Чемпион мира должен быть из Британии или Америки и больше ниоткуда. Возможно, в Украине будет большая звезда… Но чемпион мира должен быть из Запада, это так работает”, – говорил тогда Тайсон.

Напомним, что в 2015 году Фьюри пересекался с другим украинским боксером – Владимиром Кличко (победа единогласным решением).