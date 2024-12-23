Езерский: Победа Усика важна на фоне российской агрессии

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Владимир Езерский поделился впечатлениями от победы украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

"Стараюсь не пропускать ни одного боя с участием Александра Усика, который становится заметным событием в спортивной жизни. И не только потому, что я давний поклонник бокса, когда-то активно им занимался. Все-таки, скорее, потому, что уже много лет дружу с Александром, еще когда я был капитаном "Таврии", а он — олимпийский чемпион, пытался посещать все наши матчи. В последние же годы Усик часто тренировался с нами в составе ветеранской сборной Украины по футболу, так что в том, что он находится в отличной спортивной форме, есть и наша маленькая заслуга.

Конечно, очень доволен, что Усик снова доказал свою силу, его очередная победа очень важна, особенно сейчас, когда украинцы дают отпор российскому агрессору. Хотя это противостояние было очень напряженным, чувствовалось, что Тайсон Фьюри тоже качественно подготовился, несмотря на впечатляющие габариты, он был подвижен даже в последних раундах. Тем приятнее победа над таким грозным соперником.

Считаю, что Александр был немного лучше во всех компонентах бокса. Единственное, что ему не удалось, это завершить бой досрочно. Следует отдать должное британцу, который хорошо защищался. С другой стороны, Усик также не позволил сопернику воспользоваться своим "козырем": нокаутирующим ударом, но, повторяю, его уровень подготовки был выше. Я в СМС-сообщении поздравил его с победой и выразил надежду, что он будет продолжать радовать нас большими победами", - сказал Езерский для Sport.ua.