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Турки Аль аш-Шейх: Усик является одним из величайших боксеров нашего поколения

Бокс
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Абсолютное признание

Турки Аль аш-Шейх: Усик является одним из величайших боксеров нашего поколения

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава по управлению развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился своими впечатлениями от результата поединка Усик-Фьюри 2.

"Мне нужно было время, чтобы осознать то, что произошло прошлой ночью, и я буду говорить от всей души как фанат, а не как представитель команды Riyadh Season. В поединке между Усиком и Тайсоном я насчитал, что Усик выиграл на четыре раунда больше.

Это не значит, что Тайсон выступал плохо, нет-нет-нет, он выложился по полной, но давайте будем честными — Усик является одним из величайших боксеров нашего поколения, и он доказал это, победив великие имена. Тайсон также занимает особое место в моем сердце, и он является одной из важных причин, почему бокс все еще сохраняет свое наследие."

О будущем Фьюри

"Что касается Тайсона, я буду ждать, пока он отдохнет и примет свое решение. Я пойму, если он решит завершить карьеру, но если нет, я буду рад организовать с ним новые бои" – написал Турки на странице в Твиттер.

Напомним, что ранее стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри.

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Стало известно, сколько заработал Усик за реванш против Фьюри
Александр Усик Турки Аль аш-Шейх
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