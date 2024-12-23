Турки Аль аш-Шейх: Усик является одним из величайших боксеров нашего поколения

Глава по управлению развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился своими впечатлениями от результата поединка Усик-Фьюри 2.

"Мне нужно было время, чтобы осознать то, что произошло прошлой ночью, и я буду говорить от всей души как фанат, а не как представитель команды Riyadh Season. В поединке между Усиком и Тайсоном я насчитал, что Усик выиграл на четыре раунда больше.

Это не значит, что Тайсон выступал плохо, нет-нет-нет, он выложился по полной, но давайте будем честными — Усик является одним из величайших боксеров нашего поколения, и он доказал это, победив великие имена. Тайсон также занимает особое место в моем сердце, и он является одной из важных причин, почему бокс все еще сохраняет свое наследие."

О будущем Фьюри

"Что касается Тайсона, я буду ждать, пока он отдохнет и примет свое решение. Я пойму, если он решит завершить карьеру, но если нет, я буду рад организовать с ним новые бои" – написал Турки на странице в Твиттер.