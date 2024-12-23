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Усик назвал победителя в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) дал свой прогноз на потенциальный поединок между британцами Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) и Энтони Джошуа ( 28-4; 25 КО).
– На этот раз против Тайсона Фьюри было труднее, чем в первом бою?
– Нет, я думаю, что первый бой был труднее для меня.
– Британские болельщики захотят знать. Вы провели 24 раунда с Тайсоном Фьюри, 24 раунда из Энони Джошуа. Какие 24 раунда вместе были тяжелее?
– С Тайсоном Фьюри.
– Все хотят, чтобы они сражались между собой. Если вы были в студии и давали комментарий, как вы думаете, кто будет лучше, если они будут сражаться друг с другом.
– Возможно, это будет Энтони Джошуа.
– Нокаутом или по очкам?
– Не знаю, возможно, по очкам. Я не знаю, – сказал Усик.
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