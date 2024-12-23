Президент WBC: Усик строит свое наследие

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал исход боя Усик-Фьюри 2. Его слова цитирует Boxing News:

"Это было очень близкое, очень стратегическое сражение с высокой техникой. Это бокс. По-моему, это был очень конкурентный поединок и отличный способ закрыть этот год. Но я увидел, что Тайсон Фьюри по-прежнему на многое способен.

Интересна ли мне трилогия? Конечно. Первое сражение было очень драматичным. Этот поединок подарил нам высокий уровень интенсивности, качества бокса, техники и стратегии. Если они подерутся 10-20 раз, то все эти бои всегда будут очень близки.

Бесспорно, Усик – один из величайших бойцов нашего поколения. Он строит свое наследие" – сказал Маурисио.