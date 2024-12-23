Усик записал первое обращение к болельщикам после победы над Фьюри. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) записал обращение к своим болельщикам после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) в их поединке-реванше. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Все отлично, победа есть. Всех хочу поблагодарить за поддержку. Слава богу. Спасибо за молитвы. Мои английские фанаты, спасибо за поддержку. Для меня это важно, я очень ценю это, большое спасибо. Слава Богу. Слава Украине" – сказал Усик.