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Промоутер Фьюри рассказал, где может состояться поединок Тайсона против Джошуа
Ну это логично
Фото: Getty Images
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, в каком городе может произойти бой между британцами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Если Фьюри и Джошуа встретятся на ринге, то этот поединок должен пройти в Великобритании на стадионе "Уэмбли", там ему и место. Иначе, если вы будете продолжать проводить эти большие бои за пределами страны, вы нанесете ущерб спорту и увлечению, которое он приносит" – сказал Арум.
Напомним, что ранее Усик
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