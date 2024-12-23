Промоутер Фьюри рассказал, где может состояться поединок Тайсона против Джошуа

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, в каком городе может произойти бой между британцами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Если Фьюри и Джошуа встретятся на ринге, то этот поединок должен пройти в Великобритании на стадионе "Уэмбли", там ему и место. Иначе, если вы будете продолжать проводить эти большие бои за пределами страны, вы нанесете ущерб спорту и увлечению, которое он приносит" – сказал Арум.