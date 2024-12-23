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"Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику

Бокс

Вспомнила знаменитое видео

"Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику

Фото: USYK17

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дочь убитой языковеда Ирины Фарион София Семчишин раскритиковала Александра Усика за посвящение своей победы над британцем Тайсоном Фьюри матерям Украины.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей Маме. Ты нашу семью оскорбил.

Мне противно, что сейчас, вся фб страница об этом поединке, а я хочу чтобы она была о наших Защитниках", - написала она в Facebook.

Также Семчишин прикрепила видео однолетной давности с Усиком, где он читает стихотворение, посвященное Фарион.

"Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику - изображение 1

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Комментарии
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ding31
23.12.2024 в 15:23
Мамино место стало вакантным. Хайп на языке продолжит её дочь.
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Комментарии 3
ding31
23.12.2024 в 15:23
Мамино место стало вакантным. Хайп на языке продолжит её дочь.
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HReaper (Kyiv)
23.12.2024 в 14:58
Навіть у найвидатніші радісні моменти вишиватники знайдуть як гівнеця підкинути. Останнє, чим запам'яталася пані Ірина - це як вона буквально в усіх на очах здала хлопця-патріота із кримського вишу у лапи ефезбешників. Пам'ятаю ту історію, коли пуйлостан заплатив два млрд допі, гепі та ще двум особам, щоб вони здали Харків. але там ситуація змінилася, арсен аваков як би його багато хто не ненавидів, підключив потрібні важелі, та сепарів у місті зачистили. допа та ще один вирішили повернути бабки, гепа та інший чувак - ні. після чого на нього влаштували замах із відомим сумним фіналом. мені б не хотілося думати що замах на неї влаштували зі схожих причин. все ж більш ймовірно що її дії виявилися результатом недостатнього розуміння сучасних технологій. а мотивація ворога, що виглядає діями за межами здорового глузду, пояснюється викривленим сприйняттям реальності, де в них за "розвідданими" від нашої 5ї колони країною правлять "укронацисти" та бойові комарі, що виступають на натівське чергування.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.12.2024 в 14:35
100% підтримуюКоротенька пам'ять в українців...
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