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"Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику
Вспомнила знаменитое видео
Фото: USYK17
Дочь убитой языковеда Ирины Фарион София Семчишин раскритиковала Александра Усика за посвящение своей победы над британцем Тайсоном Фьюри матерям Украины.
"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей Маме. Ты нашу семью оскорбил.
Мне противно, что сейчас, вся фб страница об этом поединке, а я хочу чтобы она была о наших Защитниках", - написала она в Facebook.
Также Семчишин прикрепила
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