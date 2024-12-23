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Дэвид Хэй: Усик просто снова улучшился
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Полісся
Экс-чемпион мира по боксу, супертяж Дэвид Хэй прокомментировал результат боя Усик-Фьюри 2 и рассказал, согласен ли он с записками судей.
"Редко бывает, чтобы все три судьи проголосовали одинаково. Очевидно, разные раунды, но у всех Тайсон победил всего в 4 раундах. Я считаю, что это очень, очень строго.
Я чувствую, что бой был ближе. Тайсон поднял свою игру. На этот раз он боксировал гораздо лучше, чем в прошлый. Я думал о его темпе, его ритме. Он пытался изо всех сил подойти поближе и навалиться на него.
Он делал все, что должен делать, Усик просто снова улучшился. У него есть механизмы, и он продолжает идти, что бы ни делал Тайсон, он просто улучшается" – сказал Хэй.
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