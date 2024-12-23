  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа

Бокс

Совершенно понятное желание

Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что готов к поединку против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), но хочет достаточно отдохнуть после боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Boxing King Media:

"Я хочу отдохнуть без Дюбуа. Если Его Превосходительство устроит нам бой, то без проблем, я готов" – сказал украинец.

Напомним, что ранее Усик записал первое обращение к болельщикам после победы над Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Дэвид Хэй: Усик просто снова улучшился
yellow-arrow
"Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику
yellow-arrow
Промоутер Фьюри рассказал, где может состояться поединок Тайсона против Джошуа
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 16:01
Его Превосходительство.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 16:01
Его Превосходительство.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости