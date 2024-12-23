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Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа
Совершенно понятное желание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что готов к поединку против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), но хочет достаточно отдохнуть после боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Boxing King Media:
"Я хочу отдохнуть без Дюбуа. Если Его Превосходительство устроит нам бой, то без проблем, я готов" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Усик
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