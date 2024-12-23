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Эксперт: У Усика нет ни одной сильной стороны, но он всегда все делает на отлично
Тренер поставил украинца в один ряд с лучшими боксерами в истории бокса
Фото: isport.ua
Известный тренер и телеведущий Тедди Атлас считает, что Александр Усик мог бы справиться с любым тяжеловесом в истории.
"Я считаю, что Усик заслуживает того, чтобы быть в одном ряду с лучшими боксерами: «Он заслужил право быть упомянутым вместе со всеми топ-бойцами. Он один из величайших победителей нашей эпохи, и самое смешное то, что в нем нет ничего такого, о чем можно было бы сказать: "О, Боже, он такой большой, он лучший панчер, он быстрый, как Али..." Нет. Но нет ничего такого, что он не делает очень хорошо. Он все делает на отлично . "У него нет ни одной слабости. И самое главное, что в конце концов, самая сильная его часть — это умственная часть. Он всегда отвечает за себя. Всегда."
Напомним, что в реванше с Тайсоном Фьюри, который состоялся 21 декабря, Александр одержал победу единогласным решением судей.
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